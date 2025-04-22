Milli Savunma Bakanlığı, Konyalı öğrencilerin helikopter görme hayalini gerçeğe dönüştürdü

SAVAŞ GÜLER - Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Ereğli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir helikopteri yakından görme isteğini gerçekleştirdi.

Çayhan Mahallesi'ndeki Çayhan Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu ile Çayhan Hatice ve Rasim Özer İlkokulu öğrencileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına helikopter görme talepleri için mektup yazdı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, mektupları karşılıksız bırakmadı. Öğrenciler okulda olduğu sırada bina üzerinde kısa bir gösteri uçuşu yaptıkları helikopteri boş alana indiren pilotlar, bir araya geldikleri öğrencilere havacılık temalı çeşitli hediyeler verdi.

- Çocuklara örnek oldular

Öğrenim gördüğü okulda öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Hava Pilot Binbaşı, AA muhabirine, 17 öğrencinin, helikopter görme isteklerini mektupla Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazmalarıyla sürecin başladığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının da çocukların bu isteğini geri çevirmediğini vurgulayan Hava Pilot Binbaşı, "Bu vesileyle çocuklarla buluştuk. Onlar için örnek olabilmek ve onlarla bir parça 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayabilmek için geldik." dedi.

Hava Pilot Binbaşı, okula girdiğinde çocuklara sarıldığı an çok duygulandığını dile getirdi.

- Çocuklar ömür boyu unutmayacakları anlar yaşadı

Okul Müdürü Bayram Tunçer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukların sesini duyan Milli Savunma Bakanlığına teşekkür etti.

Çok mutlu olduklarını anlatan Tunçer, "Biz de çocuklar kadar heyecanlandık. Çünkü bir kırsal mahallede helikopter görmek her çocuğa nasip olmuyor. Ne mutlu Milli Savunma Bakanlığına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına. Bir çocuğun kalbine vatan ve millet sevgisini somut şekilde aşılayabiliyorsak, bu ömür boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.

Mektup yazan 6. sınıf öğrencilerinden Hümeyra Kale ise mektubunu hatıra kalması amacıyla yazdığını ancak bunun karşılık bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Zübeyde Ecrin Taştepe de "Mektubumuzda pilot abilerimize helikopter görme isteğimizden bahsettik. Zaten pilot olmak istiyordum, bu isteğim iyice arttı." ifadesini kullandı.