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        Galatasaray kalan maçlarına final havasında çıkacak

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin her iki kulvarda da şampiyonluk olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:15
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        Galatasaray kalan maçlarına final havasında çıkacak
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin her iki kulvarda da şampiyonluk olduğunu belirtti.

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Özbek, takımın konakladığı otelin bahçesinde, gazetecilere, Konya'da yarı final maçına çıkacaklarını anımsattı.

        Maça hazır olduklarını ifade eden Özbek, "Hedefimiz bu sene her iki kulvarda da şampiyon olmak. Bugün oynayacağımız maç da çok önemli. Lig de çok büyük önem arz ediyor. Çünkü artık sona doğru geliyoruz." dedi.

        - "Bu 6 hafta ligin en önemli haftası"

        Özbek, Avrupa'ya gidecek, şampiyon olacak ve düşecek takımların büyük bir mücadele içerisinde olduğunu anlattı.

        Bundan dolayı ligin en stresli ve en yoğun haftalarına girildiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

        "Bizim hedefimiz tabii ki her iki kulvarda da başarılı olmak. Ama çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitmesine 6 hafta kaldı. Kupada da yolumuza devam edersek, maçımız var... Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulundaki arkadaşlara, oyuncularıma, teknik kadroma, herkese bir çağrı yapmak istiyorum, Bu 6 hafta ligin en önemli haftası. Bir iki maçta her şey değişebiliyor. Pazar günü de bu görüldü. Eksik Kayserispor dediler, geldi Fenerbahçe'yle oynadı ve Fenerbahçe'den bir puan aldı gitti. Şimdi bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Buradan yapacağım çağrıda ifade ettiğim gibi her maçımız bir final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Buradan bütün Galatasaraylı taraftarlara bu mesajı vermek istiyorum."

        Galatasaray taraftarına seslenen Özbek, "Bugüne kadar bizi nasıl destekledilerse aynı desteğe devam etsinler. Son maça kadar aynı hırsla devam edeceğiz. Ligde 5 puan önde olmamız çok önemli değil. Biz hiçbir zaman şu andaki pozisyonu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Elbette ki hedefimiz 5. yıldızı almak. Ama kalan maçlarımızı hiçbir şekilde rehavete düşmeden üstün seviyede bir ciddiyet ve konsantrasyonla oynayacağız." diye konuştu.

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