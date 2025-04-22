Kupa maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.
Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.
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