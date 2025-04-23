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        Konya Valisi Akın, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti

        Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Ahmet Erdem Demirtoka ve Asya Tören'e devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:21
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        Konya Valisi Akın, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti
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        Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencileri Ahmet Erdem Demirtoka ve Asya Tören'e devretti.

        Vali Akın, Selçuklu Şerife Akkanat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Demirtoka ve Tören'i makamında ağırladı, bir süre sohbet etti.

        Koltuğa oturan öğrencilerden Demirtoka, çocuk olarak valilik makamında bulunmanın, kendisine, arkadaşlarına verilen değeri ve güveni hissettirdiğini söyledi.

        Ardından Demirtoka, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i arayarak, okullarda çocukların güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken bütün önlemleri alması ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçerek "Trafikte nezaket ve görgü kuralları" konulu ortak bir çalışma yürütülmesi talimatlarını verdi.

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