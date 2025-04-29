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        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:52
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        Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı.

        Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi'nde Hüseyin I. idaresindeki 42 VL 528 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. yönetimindeki 42 DFT 72 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücü Hüseyin I. ile eşi Makbule ve oğulları Yiğit Asaf I. (4) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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