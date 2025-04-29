Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift ile oğulları yaralandı.
Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi'nde Hüseyin I. idaresindeki 42 VL 528 plakalı otomobil ile Ramazan Ö. yönetimindeki 42 DFT 72 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Hüseyin I. ile eşi Makbule ve oğulları Yiğit Asaf I. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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