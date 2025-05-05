Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sürdürülebilir tarım konulu çalıştay düzenlendi

        Konya'nın Karapınar ilçesinde "Karapınar'da Sürdürülebilir Tarım" konulu çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sürdürülebilir tarım konulu çalıştay düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde "Karapınar'da Sürdürülebilir Tarım" konulu çalıştay düzenlendi.

        Bir otelde düzenlen çalıştayda, kuraklık, zirai don olayları, obruk oluşumu, yeraltı su kaynakları, iklim değişikliği ve hayvancılık konuları ele alındı.

        AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise suyun önemine dikkati çekerek "Bölge için su en öncelikli gündemdir. Tarımsal üretimin devamlılığı için Karapınar'a su temini noktasında tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, çalıştaya katılan akademisyen ve katılımcılara teşekkür ederek, "Tarımın her geçen gün stratejik önem kazandığı bir çağda, bu tür bilimsel buluşmalar çok kıymetli. Karapınar'ın potansiyelini daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da tarımsal üretimde yerel yönetimlerin sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, akademisyenler ve çok sayıda çiftçide katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Konya'da "Mühendislik Gençlik Festivali" düzenlendi
        Konya'da "Mühendislik Gençlik Festivali" düzenlendi
        Sarayönü'nden kısa kısa
        Sarayönü'nden kısa kısa
        Sonsuz Şükran köyünde Hıdırellez kutlandı
        Sonsuz Şükran köyünde Hıdırellez kutlandı
        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz...
        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz...
        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz...
        Apartmandaki patlamanın nedeni, doğal gaz borusunun kesilmesiyle oluşan gaz...
        Konya'da bir binada meydana gelen patlamayı mahalle sakinleri anlattı
        Konya'da bir binada meydana gelen patlamayı mahalle sakinleri anlattı