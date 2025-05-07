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        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:33
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        Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Konya'da başladı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları düzenleniyor.

        Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, 15 ilden 413 sporcu katılıyor.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, etkinlikte, sportif faaliyetlerde ilçede birçok başarı elde edildiğini belirterek, "Gençlerimizin sportif alanlarda aldıkları başarı bizleri mutlu ediyor. İlçemizin adının duyurulmasında önemli yeri olan sportif müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "İlçemizin tanıtımı için önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız. 15 ilden müsabakalara katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Gençlerimizin sportif çalışmalarına, imkanlarımız ölçüsünde destek vererek başarılarına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Müsabakalar yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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