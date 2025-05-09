Konya'da "Orman Benim" etkinliğiyle çevre temizliği yapıldı

Konya'da "Orman Benim" etkinliğiyle çevre temizliği gerçekleştirildi.

Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Altınapa Barajı Karatepe'de organize edilen etkinlikte, ormanların temiz hava ve milli servet olduğunu söyledi.

Ormanların birçok canlıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güner, "Orman yangınlarını bütün bu sahip olduğumuz değerleri saatler içinde yok eden felaketler zinciri olarak tanımlayabiliriz. Orman yangınlarının birçok sebepleri bulunmaktadır. Bu sebeple ilgili en önemli bilgi orman yangınlarının hemen hemen çoğunun insani ihmal ve hatalardan kaynaklandığıdır." dedi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, ormanların temiz ve bakımlı olmasının önemine işaret ederek, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı çölleşme ve kuraklığa karşı yeşil dokunun öncelikle korunması sonra da artırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Konya Valiliği tarafından yapılan etkinlikte, gönüllü gençler ve öğrenciler, çevre temizliği yaptı.