Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de asayiş

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoru ile çalışırken ayağını kaptıran çiftçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoru ile çalışırken ayağını kaptıran çiftçi yaralandı.

        ilçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde İnlice mevkisindeki tarlada sol ayağını çapa motoruna kaptırarak yaralanan Ali Ç'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Ç. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ayrıca Emen Mahallesi'nde tarla sürmek için arazide bulunan ailesiyle olan 4 yaşındaki A.Ç, mibzer makinesine sağ elini kaptırdı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Karaali Mahallesi'nde eşinden üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrendiği esnada devrilen bisikletin altında kalan F.T. yaralandı.

        Yaralı kadın, özel araçla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Mustafa C. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Antalya Caddesi'ndeki kavşakta Altun M. idaresindeki 34 KIZ 210 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

        Kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa C. ile araçtaki eşi Emine C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahale sonrası kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı
        Akşehir'de sağlıklı yaşam için doğada yürüyüş etkinliği yapıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle buluştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da gazetecilerle buluştu:
        Konyasporlu futbolcular Anneler Günü'nü ziyaretlerle kutladı
        Konyasporlu futbolcular Anneler Günü'nü ziyaretlerle kutladı
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali son günüde devam ediyor
        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali son günüde devam ediyor
        Destici: Askerimizi, polisimizi şehit eden teröristler için idam cezası get...
        Destici: Askerimizi, polisimizi şehit eden teröristler için idam cezası get...
        Beyşehir'de parktaki kavgada bıçaklanan genç yaralandı
        Beyşehir'de parktaki kavgada bıçaklanan genç yaralandı