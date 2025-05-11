Beyşehir'de asayiş

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Emen Mahallesi'nde tarla sürmek için arazide bulunan ailesiyle olan 4 yaşındaki A.Ç, mibzer makinesine sağ elini kaptırdı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Ç. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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