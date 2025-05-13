Beyşehir'den kısa kısa

İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan duanın ardından 63 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen programda cami imam hatibi Zeki Coşkun tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Beyşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hac kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Fenna Elisavan Selm ile Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin bisiklet evine konuk oldu.

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