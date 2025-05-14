Konya'da düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Burhan Ali Tekin, Yaylacık Mahallesi Yuvakuyu mevkisinde kendilerine ait koyunları otlatırken omzundan düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastaneye götürüldü.
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