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        Konya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü

        Konya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:37
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        Konya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift öldü
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        Konya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        Merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Ahmet Basal (75) ile eşi Fatma Basal'ın (61) yakınları, evde duman izleri gördü.

        Çınar Sokak'taki eve giren Basal'ın yakınları, çiftin hareketsiz yattığını görmesi üzerine, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede çiftin, çıkan yangının dumanından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        Yaşlı çiftin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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