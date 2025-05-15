"Yılın Vakfı" ödülü verilen Mehir Vakfı çalışmalarını hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Aile Yılı'nda çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Özdemir, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, aileye odaklanan ve yuva kurmayı kutsal gören bir anlayışla yaklaşık 30 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Birçok ülkede binlerce gencin yuva kurmasına katkıda bulunduklarını anlatan Özdemir, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurması için çeyiz ve ev eşyası desteği yanında toplu nikah organizasyonları düzenlediklerini anımsattı.

Özdemir, gençlerin farklı gerekçelerle evlilikten uzak durmalarının önüne geçmek için dayanışmanın artırılması gerektiğine işaret ederek, "Topluma hizmetin sadece maddi yardımla sınırlı olmadığının altını çizmek isteriz. Vakıflar, faaliyet alanları yanında değer inşa eden, bilinç geliştiren ve geleceğe yön veren yapılar olmalıdırlar. Gelişmeleri yakından takip etmeli, ilmin ve bilimin rehberliğinden de yararlanmalıdırlar." diye konuştu.