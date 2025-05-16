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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de lise öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:17
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de lise öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıttığı projeler sergilendi.

        Öğrenciler, stantları ziyaret edenlere projelerin tanıttı.

        Açılış programına Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        - Beyşehir'de engelliler haftası etkinlikleri

        Beyşehir ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında Beyşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü işbirliğiyle kaynaşma etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik çerçevesinde özel öğrenciler ve aileleri yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

        Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Engin Güneş, programda "Engellilik ve Aile Olmak" temalı konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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