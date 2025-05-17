Konya'da inşaat halindeki binada ceset bulundu
Konya'nın Karatay ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu.
Konya'nın Karatay ilçesinde, inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak'taki inşaata sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan E.U'nun (39) öldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, hastane morguna götürüldü.
E.U'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
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