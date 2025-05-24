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        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Scherzo" oyunu sahnelendi

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin ilk günü etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:59
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        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Scherzo" oyunu sahnelendi
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        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"nin ilk günü etkinliklerle sürüyor.

        Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğindeki festivalde "Scherzo" oyunu sanatseverlerle buluştu. Hollanda'dan Slapstıck Tiyatrosu'nun, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ndeki müzikal gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

        Festivalde yarın da saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Slapstıck Tiyatrosu'nun "Scherzo" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyarosu'nun "İki Kişilik Hırgür" oyunu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ebedi Barış" oyunu sahnelenecek.

        Beş yabancı ekibin 7 oyunu ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, 20 seçkin oyun, 32 temsil ile sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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