Seydişehir'de bir kişi parkta bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı

Çevredekiler, duyarlı davranıştan dolayı Doğan'ı takdir etti.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Doğan, Kuğulu Tabiat Parkı'nda içinde ziynet eşyası ve para bulunan bir çanta buldu.

Seydişehir'de bir kişi içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

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