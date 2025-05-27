Konya'da çıkan ev yangını söndürüldü

Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer evi yanan kişiyi ziyaret etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, iki katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan yangın yandaki ev ve ahıra da sıçradı.

Göçeri Mahallesi'nde Yusuf Yürekli'ye ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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