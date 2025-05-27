Konya'daki trafik kazasında sürücü ile eşi yaşamını yitirdi

Yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile yanında bulunan Durmuş B, Mümine Feride B. ve Zeycan K. hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan Fatma Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Kadir Yıldız da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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