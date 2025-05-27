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        Konya'daki trafik kazasında sürücü ile eşi yaşamını yitirdi

        Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:06
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        Konya'daki trafik kazasında sürücü ile eşi yaşamını yitirdi
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        Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kadir Yıldız'ın kullandığı 42 Y 5492 plakalı otomobil, Hatunsaray Caddesi'ni Memleket Caddesi'ne bağlayan kavşakta Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Fatma Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Kadir Yıldız da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile yanında bulunan Durmuş B, Mümine Feride B. ve Zeycan K. hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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