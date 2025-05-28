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        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta felç oldu

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yaşayan Çetin Mehmet Yılmaz, bel fıtığı şikayetiyle gittiği kişinin bilinçsiz müdahalesiyle felç olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:32
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        Bel fıtığı rahatsızlığına "bilinçsiz müdahale" yapıldığını iddia eden hasta felç oldu
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yaşayan Çetin Mehmet Yılmaz, bel fıtığı şikayetiyle gittiği kişinin bilinçsiz müdahalesiyle felç olduğunu öne sürdü.

        Bel ve bacak ağrısı şikayetiyle muayene olduğu hastanede bel fıtığı tanısı alan Yılmaz, tanıdık tavsiyesiyle özel bir fizyoterapiste gitti.

        Beline, el yöntemiyle müdahale edildikten sonra sol bacağında kuvvet kaybı, idrar ve dışkı yapamama şikayetleri ortaya çıktığını iddia eden Yılmaz, yürüyemez hale gelince, bir hastanede, eski MR görüntülerine bakılarak ameliyat edildi.

        İyileşme olmayınca özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinde, aşırı zorlamaya bağlı bel fıtığını oluşturan disk parçasının yerinden çıkıp omurga kanalını doldurduğu ve sinirlerde oluşan baskının felce neden olduğu belirlendi.

        Kalkan'ın yaptığı ve başarılı geçen ameliyatın ardından yeniden ayağa kalkabilen Yılmaz'ın tedavisi, fizik tedaviyle sürecek.

        - "Hastamızın ağrıları geçti ancak sol ayağındaki kuvvet kaybı sürüyor"

        Prof. Dr. Kalkan, AA muhabirine, hastanın öncesinde iki küçük bel fıtığı bulunduğunu, ilaç ve istirahat tedavisiyle birkaç gün içinde toparlayabilecek durumda olduğunu söyledi.

        Buna karşın hastanın, fizyoterapiste gittiğini ve beline manipülasyon uygulattığını aktaran Kalkan, manuel terapi denilen yöntemin, ehliyetsiz ellerde hastanın geleceğini karartabileceğini dile getirdi.

        Kalkan, hastanın tekerlekli sandalyeyle, sol bacağı felçli şekilde kendilerine geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Hastayı ameliyata aldığımızda, şaşırtıcı bir durum gördük. Normalde omuriliği iten disk parçası vardır ve bu parça ameliyatla çıkarılır. Bu hastada, aşırı zorlama ve kötü manipülasyona bağlı olduğunu düşündüğümüz son derece nadir görülen bir durumla karşılaştık. Omurilik zarını yırtmış, zedelemiş ve yukarı doğru hareket ederek tüm omurga kanalını doldurmuş devasa bir disk parçası vardı. Mikro cerrahi yöntemle bunu çıkardık. Hastamızın ağrıları geçti ancak sol ayağındaki kuvvet kaybı sürüyor. Fizik tedaviyle düzelmenin sürmesini ümit ediyoruz ama ne yazık ki bu şansı biraz zayıf."

        - "Belki ömür boyu bu şekilde kalacağım"

        Zor günler geçiren Yılmaz ise hastane dışında yaptırdığı uygulamadan büyük pişmanlık duyduğunu, eski sağlığına bir daha kavuşamayacağını anlattı.

        Felç ortaya çıkınca çok korktuğunu ve paniklediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Benim durumumda olanlar benim yaptıklarımı yapmasın. İki hafta öncesine dönmeyi çok istiyorum. Bu süreçten sonra ne olacağını da kestiremiyorum. Belki ömür boyu bu şekilde kalacağım. Doktorum düzelebileceğimi söylüyor ama bu süreçte çektiğim acı, sıkıntı, duygu, psikoloji ve stres çok kötüydü."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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