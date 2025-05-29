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        Konya'da kızının ölümüne neden olan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

        Konya'nın Kulu ilçesinde pompalı tüfekle eşini yaralayan, 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan sanık hakkında mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:41
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        Konya'da kızının ölümüne neden olan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde pompalı tüfekle eşini yaralayan, 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan sanık hakkında mütalaa açıklandı.

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ö. ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Mehmet Ö, kasıtlı hareket etmediğini belirterek, "Olay kaza sonucu olmuştur. Kendi çocuğumun canına kastedecek bir insan değilim. Tüfek tozlanmıştı, eskiden kalmaydı. Tüfeğimi temizlemeye çalışırken oldu. Çocuğuma, diğer çocuğumun ifadesinde bahsettiği gibi 'Çekil, silah patlayacak demedim." ifadesini kullandı.

        Açıklanan mütalaada, sanığın daha önce emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerinde, kavga ettikten sonra eşi evin bahçe kapısından çıkarken kendisini korkutmak amacıyla bir el ateş ettiği beyanında bulunduğu belirtildi.

        Savcı, sanığın ifadesini değiştirmesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Ayrıca olay sırasında sanığın tüfeğinden çıkan ateşin diğer çocuğu U.Ö'ye de isabet edebileceğini öngörebileceği dolayısıyla "Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanığın eşine yönelik "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar ve "kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Mehmet Ö. Kulu ilçesinde, 24 Ağustos 2024'te tartıştığı eşini silahla yaralamış, 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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