Yalıhüyük'te el sanatları sergisi açıldı
Yalıhüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.
Yalıhüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.
Kaymakam Abdullah Melikoğlu ve ilçe protokolü, Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi ve Yalıhüyük KOMEK iş birliğiyle düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Melikoğlu, kurs öğretmeni Havva Çelebi'nin eğitmenliğinde kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerini inceledi.
Sergi, 2 Haziran'a kadar açık kalacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.