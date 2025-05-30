Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'nın "Orman Dede"si son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'da oğlunun anısına diktiği fidanları bozkırın ortasında ormana dönüştürmesiyle tanınan 85 yaşındaki emekli öğretmen Rahim Demirbaş'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın "Orman Dede"si son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da oğlunun anısına diktiği fidanları bozkırın ortasında ormana dönüştürmesiyle tanınan 85 yaşındaki emekli öğretmen Rahim Demirbaş'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Konya'da "Orman Dede" olarak da bilinen Demirbaş'ın cenazesi, Ereğli Ulu Camisi'ne getirildi.

        Demirbaş'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından, Beyören köyünde defnedildi.

        Törene Demirbaş'ın yakınları, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ereğli Belediye Başkanı Umut Akkınar, Konya Orman Bölge Müdür Mustafa Yalçın, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - "Babam çok yardımsever ve iyi bir insandı"

        Demirbaş’ın kızı Tuğçe Demirbaş Çelikel, gazetecilere, babasının kendisini ağaçlara adadığını söyledi.

        Babasının sayısız ağaçları ve hayvanları olduğunu anlatan Çelikel, "Beynine pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda kaldı. Babam çok yardımsever ve iyi bir insandı." dedi.

        Demirbaş'ın damadı Prof. Dr. Ayhan Taştekin de Rahim Demirbaş'ın vatan ve millet sevdalısı biri olduğunu dile getirdi.

        Öğretmenliği döneminde memlekete çok sayıda öğretmen, doktor ve avukat gibi birçok insanın yetişmesine destek olduğunu vurgulayan Taştekin, "Çorak bir araziyi ormana çevirmek için bir sürü mal varlığını sattı. 'Bunu yapmak çok zor' diyenler oldu ama o yılmadı. 'Bunu yapacağım.' dedi ve orada gerçekten binlerce ağacın olduğu orman meydana getirdi. Hedefleri ilkeleri büyük olan bir insandı." ifadelerini kullandı.

        - Ağaç sevgisiyle biliniyordu

        Altı çocuk babası Demirbaş, 31 yıl önce trafik kazasında lise son sınıf öğrencisi oğlunu kaybetti.

        Demirbaş, üniversite hayali kuran oğlu Yahya'nın anısını doğada yaşatmak için çorak arazide ağaçlandırma çalışması yaptı.

        Yaklaşık 20 haneli mahalledeki dağın eteğinde 500 dekar arazi satın alan Demirbaş, yaklaşık 10 kilometre mesafeden su getirerek kurduğu ağaçlandırma alanına "Yahya Demirbaş Ormanı" adını verdi.

        Tüm birikimi ve kazancını ormana yatıran Demirbaş'ın, elleriyle diktiği ağaçlara ülkenin dört bir yanındaki yetiştirdiği öğrencileri sahip çıktı.

        Demirbaş, daha önce kendisiyle röportaj yapan AA ekibine şunları kaydetmişti:

        "Oğlumun adını verdiğim ilk ormanda 32 bin civarında fidan yetişti. Evimin de içinde yer aldığı ikinci bölümde ise 8 bin ağaç var. Toplamda 100'ün üzerinde çeşitle 40 bin ağaç yetişti. Yaklaşık 10 kilometre uzaktan boruyla getirdiğim suyu ormanın içindeki altı havuz var, orada biriktiriyorum. 70 bin metrenin üzerinde damlama sistemiyle de bu ağaçları suluyorum. Gelir getirici cins ağaçlar da diktim. Sedir, çam, meşenin yanı sıra badem, ceviz ve üzüm yetiştiriyorum. Ormana oğlum Yahya'nın adını verdim. Rahmetli olan çocuğum hariç, hepsi üniversite okudu. Lise son sınıf öğrencisiydi. Yavrum öldü, eli daldan kesildi. 'İnşallah orman yaparsak bunlardan istifade eden insanlar ve hayvanlardan dolayı Yahya'm sevabından faydalanır' diye düşündüm. Övünmek için yapmadım, böyle gördüm. Devlet beni okutmuş, emekli olup da kahvehane köşelerinde vakit geçirecek değilim. Katkıda bulunmam lazım."

        Demirbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan da 23 Aralık 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Sıfır atık Çevre Kahramanları Ödülü'nü almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Halkapınar'da yağmur duası yapıldı
        Halkapınar'da yağmur duası yapıldı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Konya'da konuştu:
        'Orman Dede' olarak bilinen Rahim öğretmen, elleriyle kurduğu ormana defned...
        'Orman Dede' olarak bilinen Rahim öğretmen, elleriyle kurduğu ormana defned...
        Seydişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Seydişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 1'i avukat 2 şüpheli...
        Konya'da bir evi kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 1'i avukat 2 şüpheli...