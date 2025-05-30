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        Halkapınar'da yağmur duası yapıldı

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:35
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        Halkapınar'da yağmur duası yapıldı
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        Konya'nın Halkapınar ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Halkapınar Müftülüğü ve İvriz Mahallesi muhtarlığınca düzenlenen yağmur duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerde ikamet edenler katıldı.

        İvriz Su Kaynağı mevkisinde kılınan namazın ardından yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

        Duanın ardından gelen misafirlere yemek ikramında bulunuldu, kurban kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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