Konya'da motosikletin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Beyşehir-Isparta kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
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