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        Seydişehir'den kısa kısa

        Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Seydişehir'de inşası süren Seydişehir Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:23
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Seydişehir'de inşası süren Seydişehir Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        Koç, ziyarette, Seydişehir Devlet Hastanesi hakkında Başhekim Dr. Havva Turaç Cingöz'den bilgi aldı.

        Cingöz, Seydişehir'den değil, çevre bölgelerden gelen hastalara da daha sağlıklı hizmet sunmak istediklerini, bu nedenle fiziki kapasitenin genişletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Koç da Seydişehirlilerin daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmesi için çalıştıklarını, eksikliklerin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetti.

        - Doğaseverler etkinlikte buluştu

        Doğa turizmini canlandırmak, kültür miraslarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Homonada Yolu Trekking Etkinliği için Seydişehir'de bir araya gelen doğaseverler, 3 gece kamplı, 4 günlük trekking etkinliği gerçekleştirdi.

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Etkinlikte Yeniceköy'de, Taraşçı'da ve Kuğulu Tabiat Parkı'nda kamp gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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