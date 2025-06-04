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        Mevlana Müzesi yılın ilk dört ayında 917 bin ziyaretçi ağırladı

        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, bu yılın ilk 4 ayında 917 bin 102 ziyaretçi çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:23
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        Mevlana Müzesi yılın ilk dört ayında 917 bin ziyaretçi ağırladı
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, bu yılın ilk 4 ayında 917 bin 102 ziyaretçi çekti.

        Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan müze, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Mevlana'nın türbesinin bulunduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe), müzenin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, bu yılın ilk dört ayında 917 bin 102 ziyaretçi çekti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, AA muhabirine, 13. yüzyıldan bugüne varlığını sürdüren Mevlana Müzesi'nin sahip olduğu koleksiyonlarla Mevlana ve Mevlevi etnoğrafyasının sergilendiği çok kıymetli bir müze olduğunu söyledi.

        "Konya" denilince "Mevlana"nın, "Mevlana" denilince de "Konya"nın akla geldiğini belirten Fidan, Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısıyla da dikkati çektiğini dile getirdi.

        - "Yıl sonuna kadar 3,5 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz"

        Müzenin geçen yıl ilk dört ayda 40 bine yakını yabancı olmak üzere yaklaşık 301 bin ziyaretçi ağırladığını anlatan Fidan, şunları kaydetti:

        "2025'te bu sayı aynı dönem 917 bine çıktı. Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 3 müzesi arasında. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bir müze, Orta Doğu, Avrupa, Çin, İran'dan yoğun turist alıyor. Yıl sonuna kadar 3,5 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl aralık ayında farklı temalarla düzenlenen Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak için kente dünyanın dört bir yanından çok sayıda yabancı turist geliyor. Ziyaretçi sayısı bu dönemde daha çok artıyor."

        - Müze içindeki eserlerle de dikkati çekiyor

        Mevlana Müzesi'nin içindeki eserlerle de ön plana çıktığına değinen Fidan, "Müzemizde 1865 nadide eser, 2 bin 800 el yazması, 2 bin 452 nadir matbu eser, 316 berat ferman ve 125 erken Osmanlı Dönemi halı koleksiyonu mevcut. Bunların yanında Hz. Mevlana'nın sandukası, puşidesi (sanduka örtüsü), cepkeni, çatma kadifesi gibi çok önemli eserler sergileniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzemiz sürekli restore edilerek koruma altına alındığı ve 13. yüzyıldan beri yerinde korunduğu için hem yerli hem yabancı ziyaretçilerimiz yerinde incelemek istiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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