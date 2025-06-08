Konya'da pikniğe giden kişiyi yılan ısırdı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Susuz Yaylası'na pikniğe giden Hacı Mert, ailesiyle oturduğu sırada bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Mert'i, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
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