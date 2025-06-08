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        Konya'da pikniğe giden kişiyi yılan ısırdı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:44
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        Konya'da pikniğe giden kişiyi yılan ısırdı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yılan tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Susuz Yaylası'na pikniğe giden Hacı Mert, ailesiyle oturduğu sırada bir yılan tarafından ayağından ısırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi Mert'i, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedavi altına alınan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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