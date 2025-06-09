Annesini doğumda kaybeden Meryem, koruyucu ailesinin "en özel" çocuğu oldu

ALEYNA KARTAL/MELİKE KESKİN - Konya'da bir çocuk annesi Esra Sarıcaoğlu, annesini doğumda kaybeden zihinsel engelli Meryem'in koruyucu ailesi oldu.

Ereğli ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sarıcaoğlu, 22 yıl önce eşini kaybettikten sonra o dönem 1 yaşında olan kızını yalnız büyüttü.

Kızının kardeş isteği üzerine bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için adım atan Sarıcaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Sarıcaoğlu, bir süre sonra 7 yıl önce annesini doğumda kaybeden 2 yaşındaki Meryem'in koruyucu ailesi oldu.

- İkinci bir kız çocuğunu daha bağrına basmak istiyor

Sonradan zihinsel engelli olduğu tespit edilince Meryem'i daha da çok sahiplenen Sarıcaoğlu, AA muhabirine, annesini doğumda kaybeden çocuğa anne sevgisini tam anlamıyla vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Meryem'in diğer kızı gibi olduğunu anlatan Sarıcaoğlu, "Bir çocuğun hayatına dokunmanın daha güzel olacağını düşündüm. Nasip olursa belki ikinci kızımız da gelecek. Tekrar kayıt olduk. Kalabalık bir aile olacağız inşallah." dedi.

- "O bizim evladımız, onu her haliyle kabul ediyoruz ve sürekli ilerliyoruz" Sarıcaoğlu, Meryem'e koruyucu anne olurken özel çocuk olduğundan kimsenin haberdar olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Dört yıl sonra fark ettim. Zihinsel anlamda geriden geliyoruz ama duruma geçici bir süreç olarak bakıyoruz. Eğitime başlayacağı dönem, doktordan rapor almamız gerekti. Özel gereksinimli bir çocuk olduğu raporu verildi. O bizim evladımız, onu her haliyle kabul ediyoruz ve sürekli ilerliyoruz. Yaşıtlarından 5-6 yaş geriden geliyor ama sosyal anlamda zeki bir çocuk. Belki bu sevgiden, ilgiden ve aile ortamı olmasından kaynaklı. Benim için çok değerli. Meryem iyi ki hayatımıza girmiş. Çok zorluklar yaşasak da o bizi mükemmel insan yapma yolunda götürüyor. Bir insanın bu dünyaya bırakabileceği en büyük yatırım bir çocuk yetiştirmek. Bütün çocuklar bizim. Meryem'i ben doğurmamış olabilirim ama ben onun annesiyim. Diğer kızımdan farkı yok."