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        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:32
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        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, Konya Adliyesi önünde düzenlenen programda, Konya Barosu'nun, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı ve mesleki onuruyla köklü bir kurum olduğunu söyledi.

        Baronun kurumsal gücü ve temsil ettiği değerlerle adalet mücadelesinde öncü rolünü sürdürdüğünü belirten Unkur, şunları kaydetti:

        "Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, savunma mesleğinin onuru ve cumhuriyetimizin kurucu değerleri, baromuzun geçmişten bugüne kararlılıkla sahiplendiği temel ilkelerdir. Aynı kararlılıkla hareket ederken, köklü geçmişimizin temsil yetkisiyle, hukukun üstünlüğünü sağlama ve yargı bağımsızlığını koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Toplumsal sorumluluk anlayışımızla, toplumsal farkındalık projeleri, eğitim faaliyetleri ve meslek içi dayanışmayı pekiştiren çalışmalarımızla adalet sistemine katkı sunuyoruz." dedi.

        Programın ardından baro üyeleri meslektaşlarıyla bayramlaştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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