Sarayönü Kaymakamı Çakmak, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.
Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Harmankaya, okul müdürleri, danışman öğretmenler, öğrenciler Çakmak'ı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Çakmak, ödülleri verdi.
Çakmak, gazetecilere, öğrencilerin başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
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