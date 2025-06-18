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        Konya'da çeşitli suçlara karışanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Konya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:21
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        Konya'da çeşitli suçlara karışanlara yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Konya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki masaj salonunda, kadınları, çocukları ve erkek çalışanları iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırdığı, müşterilerin görüntülerini gizli kamerayla kayda alıp şantajla fuhuş ve çeşitli suçlara zorladığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlıların kimliğinin ve adresinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen "kardelen" adı verilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si savcılıktan salıverildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin, evine ve aracına silah yerleştirdiği husumetlilerini polise ihbar ederek mağdur ettiği öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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