Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili 5'i tutuklu 10 sanık hakim karşısında

Konya'da, 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan T, Kazım F, Kemal Ö, Tuncer D. ve Volkan D, tutuksuz sanıklar Hakkı G, İsmail Hakkı E, Mustafa C. ve Mehmet P. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Müjgan D, duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Adnan T, babasının binayı, yanındaki 3 binayla birlikte yaptığını, yıkılan binanın ruhsatını da kendisi askerdeyken üzerine çıkardığını savundu.

Sanık, kendisinin olayla hiçbir alakasının bulunmadığını ve vicdanının rahat olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten tutuklu sanık Kazım F. ise kiralık olan iş yerinde yaptığı tadilata ilişkin belediyeden izin almadığını belirterek, "Binanın ruhsatı yoktu. Tadilat olarak fayans, dış cephe, sundurma ve kapıları değiştirdim, duvara kapı açtırmadım." dedi.

Tutuklu sanık Kemal Ö. de 2011'de kiraladığı dükkanda bir kapının yarısı kadar duvardan geçiş açtırdığını dile getirdi.

Geçişin küçük olması nedeniyle belediyeye tadilat ruhsatı için müracaat etmediğine değinen Kemal Ö, 2019'da dükkandan çıkarken duvarı kapattığını savundu.

Mimar tutuklu sanık Tuncer D. ise Kazım F'ye binanın tadilatında kullanacağı malzeme konusunda tavsiye verdiğini öne sürerek, "Binanın tadilatıyla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadım. Binayı sadece dışarıdan gördüm, içine girip inceleme yapmadım." diye konuştu.

Taşeron firma yetkilisi tutuklu sanık Volkan D. de iş yeri sahipleri ve mimar mühendislerin talimatı doğrultusunda çalıştıklarını anlatarak, "Yaptığımız boya, alçı, fayans gibi dekorasyon işleriydi. Duvara kapı açılmasında benim dahlim yoktur. Ben işi teslim aldığım zaman kapı açıktı, bir yer yıkmadım." şeklinde savunma yaptı.

Dükkan sahiplerinden olan tutuksuz sanık Hakkı G, binayı sanıklardan Adnan T'nin babasından aldığını, kiraya vermeden önce dükkanının diğer dükkanlarla bir bağlantısının olmadığını ve tadilattan haberinin olmadığını anlattı.