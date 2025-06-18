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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da hafızlık icazet töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur'an'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:14
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da hafızlık icazet töreninde konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur'an'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir." dedi.

        Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Konya Müftülüğünce 1255 hafız için düzenlenen icazet töreninde, merasimlerin en hayırlısında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' buyuruyor. Merasiminiz mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Ayette "Şüphesiz mutlaka Kur'an'ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz. Onun hafızı biziz." denildiğini hatırlatan Erbaş, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in en büyük muhafızı olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'i hafızlar yoluyla muhafaza ettiğini anlattı.

        Erbaş, hafızların peygamber varisleri olduklarını ve büyük emekle Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur'an'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Hafızlarımız ve hafızlarımızın yakınları, Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, Rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız. 'İkra kitap' denilecek bize. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bize kitap olarak tanıtılıyor. Bizim amel defterimizin adı da kitap. Cenabıhak ona kitap ismini vermiş. 'Oku kitabını.' Yani 'Amel defterini oku.' Kur'an'ımızın da amel defterimizin de ismi de kitap. Orada okuyacağız. Amel defterimiz önümüze konulacak. Hafızlık yapan hafızlığa yıllarını veren kardeşlerimiz, her anınız, her gününüz amel defterinizde önüne çıkacak ve orada Cenabıhak'ın mükafatı ile mükafatlanacaksınız. Bu ne güzel bir müjde. Allah hayırlı mübarek eylesin."

        - "İnsanları Kur'an'la Hakk'a davet etmek zorundayız

        Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş bir kitap olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bundan 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı var idiyse karanlıklardan, cehaletten aydınlığa, nura çıkmak için ne kadar ihtiyacı var idiyse bugün ondan daha fazla ihtiyacı var. O yüzden elimizde Kur'an, kalbimizde iman. İnsanları Kur'an'la Hakk'a, iyiliğe davet etmek, hayra çağırmak, kötülüklerden men etmek zorundayız. Bu vazifeyi Cenabıhak bizlere verdi. O yüzden Rabbimize söz veriyoruz. Bütün hafızlarımız, hocalarımız, peygamber varisleri olarak ya Rab söz veriyoruz. Ömrümüz boyunca son nefesimize kadar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin Arafat'ta Veda Hutbesi'nde bizi bize emanet ettiği Kur'anla ve sünnetle insanları hayra çağıracağımıza, iyiliği emredeceğimize, kötülükten men edeceğimize söz veriyoruz ya Rab. Sözümüzü tutmamızı bizlere nasip eyle ya Rab. Evet, aziz kardeşlerim, sizler peygamber varislerisiniz."

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesi alacak hafızlar da çeşitli sureleri okudu.

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