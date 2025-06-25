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        Konya'da evinde ve aracında uyuşturucu bulunan avukat hakim karşısında

        Konya'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen sanık avukatın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:19
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        Konya'da evinde ve aracında uyuşturucu bulunan avukat hakim karşısında
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        Konya'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen sanık avukatın yargılanmasına başlandı.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Münir Muhammed Mert S. (28) ve avukatı katıldı.

        Söz verilen sanık, ikametinde ve aracında ele geçirilen uyuşturucuyu kullanmak amacıyla bulundurduğunu söyledi.

        Mahkemede tanık olarak dinlenen B.C. ise sanığı "Enes" ismiyle tanıdığını, arkadaş ortamında uyuşturucu temin edildiğini duyduğunu ve almak istediğini söylediğini, sonrasında "Enes" adıyla bildiği sanığın kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü.

        Sanığa adres bilgisi verdiğini anlatan B.C, "Konum attım ve araçla geldi. Araç içinde görüştük. Ben sanıktan para karşılığında birkaç kullanımlık esrar aldım ve sonra araçtan inip ayrıldım." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Meram ilçesinde Münir Muhammed Mert S'nin "uyuşturucu ticareti" yaptığına ilişkin ihbar alan polis ekipleri, 13 Ocak'ta şüphelinin Alavardı Mahallesi'ndeki evinde ve arabasında yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirmişti. Mesleğinde daha bir ayı doldurmadığı öğrenilen avukat Münir Muhammed Mert S. polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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