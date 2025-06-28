Konya'dan kısa kısa

Seydişehir ilçesinde bir hayırsever, market aracılıyla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptırdı.

Taraşçı Mahallesi'nde yaşayan hayırsever, bir marketle vatandaşlara 1500 ekmeğin dağıtılması konusunda anlaştı.

Markette gelenler, ücretsiz ekmek aldı.

Market sahibi Mustafa Bağcı, yaptığı açıklamada, "Bugün hayırsever bir arkadaşımız markete gelerek ücretini peşin ödediği 1500 ekmeği dağıtmamı istedi." dedi.

- Karapınar'da belediye yeni binasına taşınacak

Karapınar Belediyesinin, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına temmuz ayında taşınacağı bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, binanın enerji verimliliği açısından özel olarak tasarlandığını belirtti.

Önal, "Bu yapı sadece fiziki bir bina değil, Karapınar'ın geleceğine yönelik yatırım oldu. Erişilebilirlik düzenlemeleri ve kriz anlarında kullanılabilecek alanlarıyla ilçemize uzun yıllar hizmet edecek bir merkez oluşturduk."ifadesini kullandı.