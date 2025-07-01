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        Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:40
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        Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı.

        Kuğulu Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe giden Eren Bedirhan Ateş (15) ve Muzaffer Mustafa Ateş (17), Söğütlü Çeşme mevkisindeki Yalınbeli kayalıklarında mahsur kaldı.

        Çocukların yanlarındaki cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan çocuklar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocukların yakınları, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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