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        757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi

        Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık sonucunda çalınan eserlerden biri olan 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Muhammed Salih Yakubi tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:05
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        757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi
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        Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık sonucunda çalınan eserlerden biri olan 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Muhammed Salih Yakubi tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışlandı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Konya'dan çalındığı belirlenen bu eseri iade eden Yakubi'ye teşekkür etti.

        Akın, 1268 yılında İbn-i Burrican tarafından yazılan Kitab Şerhu'l-Esma'nın uzun yıllardır kayıp olduğunu hatırlatarak, "Nihayet ecdat yadigarı bu kıymetli eserimiz bugün yine kendi toprağına, Konya'mıza, Karatay Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanemize iade edilmektedir. Bu anlamlı teslimin sadece bir envanter kaydı olarak değil vicdani, ilmi ve milli bir şuurun işareti olarak da kayıtlara geçmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da hırsızlık sonucu çok önemli eserlerin kaçırıldığını dile getirerek, İslami ve insani ilkeler açısından örnek olacak bir davranışla Yakubi'nin bu eseri tekrar Konya'ya kazandırdığını söyledi.

        Alpaslan, Yazma Eserler Başkanlığı'nın bu önemli külliyatın restorasyonunu hızlı bir şekilde yaptığını vurgulayarak, "Son 100 yılda bu kültürel varlığımızın önemli bir kısmı gayri ahlaki yollardan ülkemizden kaçırılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle bu eserleri tekrar ülkemize kazandırmak adına çok önemli çalışmalara imza atıldı. 13 bin 283 adet eserimiz yurt dışından tekrar ülkemize getirildi." dedi.

        Nizam Muhammed Salih Yakubi de yazma eserlere öğrencilik yıllarında ilgi duymaya başladığını anlatarak, özel kütüphanesinde 3 bin ciltten fazla nadir yazma eser bulunduğunu dile getirdi.

        Kitab Şerhu'l-Esma'yı 25 yıl önce bir tüccardan aldığını anlatan Yakubi, yaptığı araştırmalarda eserin Konya Yazma Eserler Kütüphanesi'nden çalındığını tespit ettiğini söyledi.

        Bunun üzerine gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Yakubi, "Dünyada Türkiye kadar yazma esere, tarihe sahip çıkan başka bir ülke yoktur. Osmanlı sultanlarının hepsi ve dönemin alimleri bu konuya özel önem vermiş." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Kitab Şerhu'l-Esma, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin tarafından teslim alındı.

        Programa Yazma Eserler Kurum Başkanı Coşkun Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç katıldı.

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