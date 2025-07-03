Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 41 TB 079 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya yolu Dumlupınar Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Y.Ç, eşi. Y.Ç. ile çocukları Y.A.Ç. (6) ve S.A.Ç. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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