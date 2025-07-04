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        Kazada hayatını kaybeden özel harekat kursiyeri Ergin'in adı Karapınar'da parkta yaşatılacak

        Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in adı doğup büyüdüğü mahalledeki parkta yaşayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:19
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        Kazada hayatını kaybeden özel harekat kursiyeri Ergin'in adı Karapınar'da parkta yaşatılacak
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        Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyeri polis memuru Aybars Musa Ergin'in adı doğup büyüdüğü mahalledeki parkta yaşayacak.

        Karapınar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ergin'in evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta 2 bin 500 metrekarelik alanda yapımı süren parka ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AA muhabirine, Çankırı'da trafik kazasında hayatını yitiren Ergin'e rahmet diledi.

        Ergin'in vefatının ardından sosyal medyada bir videosunu izlediklerini ve adının yaşatılmasını istediğini belirten Önal, "Bizler de kısa bir zaman öncesinde burada evinin hemen yakınında çalışma başlatmıştık. Bugün de 200'e yakın ağaç dikimi yaptık. Hızlı şekilde yürüyüş yolları, kamelyalarıyla düzenleyerek inşallah Aybars Musa Ergin'in ismini bu parkımızda yaşatacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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