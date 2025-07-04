Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin sanık karı koca hakim karşısında

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 2006'da 25 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili sanık karı kocanın yargılanmasına başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Adem S. (50), tutuksuz sanık Havva S. (50) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Adem S, olay günü aradığı maktulün arkadaşlarıyla beraber olduğunu söylediğini, kendisinin de eve gidip beklediğini söyledi.

Adem S. maktulün taksiyle geldiğini, üstünün iyi olmadığını ve tartışmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kül tablasını bana fırlattı. Orada bulunan cam şişeyi kendisine doğru attım. Sol tarafından boğazına doğru isabet etti, yere düştü. Bunun üzerine 155'i aradım. Kısa bir süre konuştum. Ancak hareketsiz olduğunu görünce de korktum. 'Ölmüştür' diyerek evden çıktım. O telaşla eşimin yanına gittim, olayı anlattım. Bir başkasıyla yaşadığımı o gün öğrendi. Şişe vurduğumu söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Gidelim belki ölmemiştir' dedi. Birlikte evden çıktık. Oraya geldiğimizde nefes almıyordu. Eşim oradan ayrılmak isteyince baskı yaptım. Birlikte araca bindik. Eşim arka koltuğa oturdu. Aracı kilitledim. Yukarıdan cenazeyi alıp, aracın arka koltuğuna yerleştirdim. Daha sonra yola çıktık. Maktulü götürdüğüm araç, ona aldığım araçtı."