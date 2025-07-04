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        Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin sanık karı koca hakim karşısında

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 2006'da 25 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili sanık karı kocanın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:59
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        Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin sanık karı koca hakim karşısında
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 2006'da 25 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili sanık karı kocanın yargılanmasına başlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Adem S. (50), tutuksuz sanık Havva S. (50) ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen Adem S, olay günü aradığı maktulün arkadaşlarıyla beraber olduğunu söylediğini, kendisinin de eve gidip beklediğini söyledi.

        Adem S. maktulün taksiyle geldiğini, üstünün iyi olmadığını ve tartışmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kül tablasını bana fırlattı. Orada bulunan cam şişeyi kendisine doğru attım. Sol tarafından boğazına doğru isabet etti, yere düştü. Bunun üzerine 155'i aradım. Kısa bir süre konuştum. Ancak hareketsiz olduğunu görünce de korktum. 'Ölmüştür' diyerek evden çıktım. O telaşla eşimin yanına gittim, olayı anlattım. Bir başkasıyla yaşadığımı o gün öğrendi. Şişe vurduğumu söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Gidelim belki ölmemiştir' dedi. Birlikte evden çıktık. Oraya geldiğimizde nefes almıyordu. Eşim oradan ayrılmak isteyince baskı yaptım. Birlikte araca bindik. Eşim arka koltuğa oturdu. Aracı kilitledim. Yukarıdan cenazeyi alıp, aracın arka koltuğuna yerleştirdim. Daha sonra yola çıktık. Maktulü götürdüğüm araç, ona aldığım araçtı."

        Duruşmada söz verilen sanığın eşi Havva S. ise olay günü eşinin eve geldiğinde kendisine olayı anlatarak yardım istediğini belirtti.

        Eşinin kendisine baskı yaptığını anlatan Havva S. "Yukarı çıktık. Ben eve girmedim. İçeride ceset olduğu için korktum. Kapı açıktı ve kadın salonun ortasında yatıyordu." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanık Adem S'nin mevcut halinin devamına, Havva S'nin de tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Konya'nın Meram ilçesinde 2025'te yapılan başvuru üzerine Güneysınır ilçesinde 2006'da cesedi bulunan kadının 25 yaşındaki Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edilmişti. Adem S. ile Havva S. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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