Ilgın'da "Spor Akademisi Yaz Kursları" açılış töreni yapıldı

Ilgın Belediyesi tarafından "Spor Akademisi Yaz Kursları" kapsamında açılış töreni düzenlendi.

Ilgın Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde, 8 farklı spor branşından 1700 sporcu çeşitli gösteriler sundu.

Belediye Başkanı Ömer Apil çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları için çalıştıklarına belirterek, "Çocukların yaz tatillerini verimli ve keyifli geçirmelerini istiyoruz. Ilgın'da artık her yaz sporla, hareketle ve enerjiyle dolu olacak. Göreve geldiğimizde faaliyete geçirdiğimiz Ilgın Belediyesi Spor Akademisi artık 1700 kişilik büyük bir aile oldu. Bu sene rekor bir katılımla öğrencilerimize en iyi hizmeti verme gayreti içerisindeyiz."diye konuştu.