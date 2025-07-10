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        Konya'da otomobilin jantına giren yılanı itfaiye çıkardı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin jantına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:50
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        Konya'da otomobilin jantına giren yılanı itfaiye çıkardı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin jantına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin jant kısmında yılan görenler, otomobilin sahibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobilin çevresinde arama yaptı.

        Jant kapağını söken ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, yerleşim yerlerinin uzağında doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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