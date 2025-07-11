Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Yaşar T. (64) idaresindeki 42 RZ 040 plakalı minibüs, Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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