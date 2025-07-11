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        Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:54
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        Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Yaşar T. (64) idaresindeki 42 RZ 040 plakalı minibüs, Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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