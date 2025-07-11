Yalıhüyük Belediyesi aşure dağıttı

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Tüm İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulması temennisiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, namaz çıkışı Merkez Cami'nde, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

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