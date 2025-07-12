Konya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Cahı Mahallesi 93243 Sokak'ta silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerde hareketsiz yatan Yılmaz K. ile Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yılmaz K. ile Mustafa K'nin cenazeleri, hastane morguna götürüldü.
Polis, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.