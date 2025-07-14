Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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