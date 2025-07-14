Yazar Zeki Oğuz, Konya'da anıldı
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesince, 2023'te hayatını kaybeden Zeki Oğuz'u anmak için program düzenlendi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesince, 2023'te hayatını kaybeden Zeki Oğuz'u anmak için program düzenlendi.
Mehmet Doğan Kütüphanesi'nde düzenlenen anma programı, Oğuz'un "Yörükler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve Doç. Dr. Şenol Çöm'ün seçkisiyle kısa film gösteriminden oluştu.
Programda Zeki Oğuz'un kızı Şafak Oğuz Çakır, babasının okuma ve yazma tutkusu olduğunu söyledi, anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.