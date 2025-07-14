Meram Belediye Başkanı Kavuş, Türkiye Şampiyonu sporcuyu kutladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 09-12 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen, 2025 TASKK Türkiye Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Salih Yiğithan Talay'ı tebrik etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, +69 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan sporcuyu yürekten kutladığını belirtti.

Başarının sadece kendisinin değil kulübün, ailenin ve Meram'ın gururu olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Antrenörlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum, onların özverisiyle gelen bu tür başarılar, Meramlı gençlerimizin spordaki kararlılığını ve yeteneğini ortaya koyuyor. Katıldıkları her şampiyonada adından söz ettiren Meram Belediyesporlu sporcularımızla ne kadar gurur duysak az. Onların azmiyle bizler de Meram'ın geleceğine her defasında daha da umutla bakıyoruz. Bu başarılarda emeği olan herkese gönülden teşekkür ederim."