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        KTO'da tanışma toplantısı yapıldı

        Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından "Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:24
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        KTO'da tanışma toplantısı yapıldı
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        Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından "Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı" toplantısı düzenlendi.

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, KTO'nun bugüne kadar ortaya koyduğu yatırımlarla Konya ekonomisine değer katan büyük bir ekosistemi şehre kazandırdığını söyledi.

        Öztürk, yeni üyelerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek şunları kaydetti:

        "Konya, ticaretiyle, sanayisiyle, tarımıyla, en önemlisi de girişimcilik ruhuyla ülkemizin üretim üssü haline geldi. 2001'den 2024'e uzanan dönemde ihracatını 100 milyon dolardan 3,5 milyar dolara taşıyarak, Türkiye'nin sanayi ve ihracat odaklı şehirleri arasında önemli bir konuma yükseldi. Gerek sektör çeşitliliği, gerek pazar yaygınlığı ve gerekse devlet-özel işbirlikleriyle elde edilen bu başarı, gelecek için güçlü bir zemin oluşturuyor. Daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve şehrimizi daha ileri taşımak adına Konya Ticaret Odası olarak sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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